O montante arrecadado por Gisele Bündchen a vítimas das chuvas no Sul

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Natural do Rio Grande do Sul, Gisele Bündchen fez uma parceria com a ONG Brazil Foundation para conseguir verbas e ajudar na reconstrução das cidades gaúchas, vitimadas pelas chuvas no estado. Nesta quinta-feira, 23, a modelo compartilhou o valor arrecadado até o momento – 6 milhões de reais e agradeceu as doações. “Quero agradecer a todas as pessoas e organizações que doaram dinheiro ao Fundo Luz Alliance com a Brazil Foundation para ajudar as pessoas do sul do Brasil afetadas pelas enchentes. Mais de 17.808 pessoas doaram, e arrecadamos cerca de 6.130.000 reais. Agora, vamos nos concentrar em ajudar na reconstrução para que as pessoas possam retornar às suas casas. Ninguém faz nada sozinho e, para superar uma tragédia dessas proporções, precisaremos da ajuda de todos. Continue doando, continue compartilhando e dando voz aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Muito obrigada!”, escreveu ela na publicação.