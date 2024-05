A ajuda de Elon Musk para vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Elon Musk anunciou, nesta quinta-feira, 9, uma doação de mil terminais da Starlink, sua empresa de internet via satélite, para as equipes de regaste no Rio Grande do Sul. De acordo com o bilionário, todos os terminais da região estarão disponíveis gratuitamente até a situação se normalizar. “Dada as terríveis enchentes no Rio Grande do Sul, a Starlink doará 1.000 terminais para as equipes de emergência e disponibilizará gratuitamente o uso de todos os terminais da região até que a região se recupere. Espero o melhor para o povo do Brasil”, escreveu Musk. Junto ao anúncio, ele compartilhou o vídeo de Gisele Bündchen pedindo ajuda para o estado gaúcho.