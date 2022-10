O misterioso – e explosivo – documentário de Meghan e Harry

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

À medida que o fim do ano se aproxima, fervem os boatos sobre o documentário que contará a “história de amor” de Meghan e Harry, com possíveis novas revelações apimentadas da família real britânica. Supostamente parte do pacote milionário que eles assinaram com a Netflix, a plataforma nunca confirmou a existência do projeto e estaria com o pé atrás em relação ao lançamento, diante das críticas que vem sofrendo pelo roteiro da nova temporada de The Crown. Meghan, em entrevista recente, falou sobre as filmagens, a cargo da diretora Liz Garbus: “É legal poder confiar sua história a alguém experiente, cujo trabalho você admira, mesmo que ela não saia da maneira que você mesmo contaria”. Quem viver verá. Ou não.

Publicado em VEJA de 2 de novembro de 2022, edição nº 2813