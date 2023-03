O milionário cachê pago pelo Itaú a Lewis Hamilton

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lewis Hamilton está estrelando a nova campanha publicitária do Itaú Personnalité. Na propaganda, dirigida por Alex Gabassi, diretor brasileiro que já esteve à frente de episódios da série The Crown, Hamilton fala de sua relação com o Brasil e da recepção calorosa dos torcedores. No final, ele recebe um boné com a nova logo do banco.

Essa é a primeira vez que o piloto da Fórmula 1 faz publicidade brasileira. Analistas do mercado calculam que ele deva ter recebido entre 2 e 3 milhões de dólares para estrelar a campanha. “Hamilton tem uma relação pessoal com o Brasil verdadeira e sabe ativar isso em torno da idolatria que gera de construção da carreira. Graças a essa autenticidade, ele consegue ter acesso a um mercado extremamente forte como o brasileiro, como nenhum outro piloto estrangeiro jamais teve. Ter patrocinadores locais por aqui é uma consequência natural”, diz Bruno Maia, CEO da Feel The Match e especialista em inovação e novas tecnologias do esporte.