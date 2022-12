O melhor Papai Noel de filmes e séries; e o pior de todos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cada final de ano é lançado um novo filme sobre a saga do bom velhinho. A maioria dessas histórias está longe de ser destinadas exclusivamente às crianças. Entre a lista dos Papais Noéis do cinema e da TV, a coluna destaca os que fizeram história e povoam a memória.

Milton Gonçalves – Juntos a Magia Acontece (2019) – A produção da TV Globo ganhou o Leão de Ouro na categoria Entretenimento, no Festival Internacional de Criatividade de Cannes 2020/2021. Com elenco majoritariamente formado por atores negros, o especial contou a história de um avô (Milton) que, deprimido pela morte de sua mulher, tenta ocupar seu tempo como Papai Noel no shopping. Recusado e ironizado por sua cor, ele é salvo por um plano mirabolante de sua neta às vésperas do Natal.

Tom Hanks – O Expresso Polar (2004) – Nesta animação feita por processo de captação – técnica que permite que as atuações ao vivo guiem as expressões e os movimentos dos personagens digitais, como em Avatar, Tom Hanks dá vida ao Papai Noel, além de outros quatro personagens. Na trama, sucesso de bilheteria daquele ano, um garoto sem esperanças no Natal pega um trem para o Pólo Norte para redescobrir as coisas boas da vida.

Tim Allen – Meu Papai é Noel (2006) – Um filme de grande sucesso dos Estúdios Disney e continuação da franquia já realizada em 1994 e 2002. Nesta terceira sequência, apresenta uma trama clássica: Papai Noel tem que manter a felicidade de sua família e, ao mesmo tempo, impedir as artimanhas do vilão Jack Frost, que deseja destruir a alegria do Natal.

Paul Giamatti – Titio Noel (2007) – Divertida comédia em que o ator Paul Giamatti interpreta Noel através do personagem Fred Claus, um homem inteligente, mas egoísta. Atarefado com o aumento nos pedidos, Papai Noel chama seu irmão para ajudá-lo, o que resulta numa grande confusão.

Edmund Gwenn – Milagre na Rua 34 (1947) – Gwenn ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante em 1948 por seu papel de Papai Noel nesse clássico. Talvez seja o filme do Papai Noel mais famoso do cinema, que ainda recebeu um remake em 1994. Na trama, Kris Kringle é contratado para trabalhar numa loja de departamentos. Logo, se destaca pelo seu espírito altruísta, a ponto de alegar ser o verdadeiro bom velhinho. Porém, Kris desperta desconfiança sobre sua sanidade e vai a julgamento.

E o pior Papai Noel…

Jim Carrey – O Grinch (2000) – Foi escolhido como o pior velhinho, não pela atuação, mas pela fama que carrega. Neste longa de animação, um Grinch mal-humorado (Carrey) odeia o Natal e quer impedir a celebração na cidade de Quemlândia. Para isso, invade casas e rouba tudo o que esteja relacionado à data. Até que a criança Cindy Lou Who (Taylor Momsen) fica sua amiga e amolece seu coração. Uma bobeira só.