O mais recente pedido negado de Alexandre Correa pela Justiça

Alexandre Correa tinha pedido na Justiça para que Ana Hickmann fosse a responsável por levar o filho do ex-casal, Alezinho, de 10 anos, nas visitas de duas horas de duração todas as quartas-feiras. O empresário também pediu para que nos finais de semana alternados em que ele fica com o menino, ele o busque na escola às sextas e o leve de volta para a mãe às segundas pela manhã. A juíza Renata Cristina Rosa da Costa e Silva, da Vara de Família e Sucessões de Itu (SP), indeferiu o pedido, e na decisão explicou que as visitas devem ser intermediadas pelos pais e pelo irmão de Correa.