O maior desafio da carreira de Marcelo Adnet

Hoje ele curte a noite com um drink na mão enquanto assiste o segundo dia do desfile do grupo especial no Rio. Mas no último sábado a história foi bem diferente para Marcelo Adnet. Integrando a comissão de frente da São Clemente, escola da série Ouro carioca, o ator desfilou com quase nenhuma roupa.

“Foi o maior desafio da minha carreira, com certeza. Quase pelado e ao lado de atletas de 20 anos. Já tô com 41, é diferente a história. Mas não senti vergonha nenhuma”, disse à VEJA.