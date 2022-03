O “Lula lá” vai voltar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Criado para as eleições presidenciais de 1989, o jingle Sem Medo de Ser Feliz deve voltar à campanha de Lula este ano. A ideia é que uma releitura da música que popularizou o slogan Lula-lá seja feita pelo maestro Wagner Tiso, com algumas pequenas mudanças na letra original. Ele foi o autor, à época, de um novo arranjo para o jingle com as vozes de Chico Buarque, Gilberto Gil e Djavan, pouco antes da disputa do segundo turno.

Um dos maiores sucessos do YouTube no filão dos vídeos políticos, o filmete em que artistas e petistas históricos aparecem cantando o jingle a plenos pulmões também terá uma nova versão.