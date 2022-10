O lance caríssimo dado por filha de Beyoncé em leilão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Publicado em 29 out 2022

Por Valmir Moratelli - Publicado em 29 out 2022

O que faz uma menina de 10 anos em uma noite de gala para promover um leilão beneficente de arte e joias? Dá seu lance, ora. Foi o que fez Blue Ivy, a filha mais velha dos magnatas da música Beyoncé e Jay-Z: sentada entre os dois, ela pegou a plaquinha do pai, agitou no ar e ofereceu 80 000 dólares por um par de brincos de diamantes assinado por Lorraine Schwartz. Para seu desencanto, não levou: a joia acabou arrematada por 105 000 dólares. Não foi a primeira incursão da jovem fashionista-investidora no ramo. Quatro anos atrás — quando tinha 6, portanto —, no mesmo leilão (que é patrocinado pela avó dela Tina Knowles), a pequena Ivy deu lance em duas pinturas e levou uma para casa, por 10 000 dólares.

Publicado em VEJA de 2 de novembro de 2022, edição nº 2813