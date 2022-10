O inimigo pessoal do deputado mais votado no país

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 7 out 2022, 10h09 - Publicado em 7 out 2022, 09h00

Por Valmir Moratelli Atualizado em 7 out 2022, 10h09 - Publicado em 7 out 2022, 09h00

Nikolas Ferreira (PL) comemora um feito e tanto. Elegeu-se deputado federal com 1,5 milhão de votos em Minas Gerais, associando sua imagem a de Bolsonaro (PL). Mas nem tudo é tranquilidade na jovem carreira do político de 26 anos. Ele coleciona desafetos com o youtuber Felipe Neto de longa data – não é de hoje. Como resposta, o agora deputado postou memes. Há dois anos, o mineiro fez um longo vídeo falando mal do rapaz. Felipe devolve as ofensivas: chamou-o de “insignificante”, após sua vitória esmagadora entre os mineiros. São tantas as provocações de Nikolas, que é difícil selecionar apenas um.

“Insignificante” disse @felipeneto sobre mim… o Deputado mais votado do Brasil. Você imita foca, mano kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 5, 2022

Poxa, @felipeneto me chamou de fraco 😔😭🥺😫 Será que ele se garante num debate? — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 5, 2022

Sabe a raiva do @felipeneto sobre mim? Porque há 2 anos já o desmascarei. Solicitou a retirada do vídeo, mas o YouTube manteve. Sei que é duro, mas a verdade prevalece. Você não consegue enganar a todos. Obrigado, agora mais pessoas vão ver quem você é. https://t.co/dtxrrLU2vn pic.twitter.com/IcQZvR9yiq — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 5, 2022