O inesperado look de Julia Roberts em noite de gala

Atualizado em 21 out 2022, 11h13 - Publicado em 23 out 2022, 15h00

Por Valmir Moratelli Atualizado em 21 out 2022, 11h13 - Publicado em 23 out 2022, 15h00

No meio do esperado desfile de decotes, fendas e transparências característico dos tapetes vermelhos, Julia Roberts, 54 anos, chamou a atenção pelo exato oposto. Homenageada na noite de gala do Museu da Academia de Artes Cinematográficas de Los Angeles (a mesma que promove o Oscar), Julia compareceu coberta do pescoço aos pés em um conjunto assinado pelo estilista americano Thom Browne: saia longa preta, corselete de seda da mesma cor sobre uma comportada blusa listrada de branco e cinza e blazer acomodado sobre os ombros. Apesar da ligeira semelhança com um hábito de freira, em peso os jornalistas especializados consideraram Julia elegantérrima.

Publicado em VEJA de 26 de outubro de 2022, edição nº 2812