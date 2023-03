O indicado mais idoso na história do Oscar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

John Williams é o indicado com mais idade da história do Oscar – 90 anos. Ele superou a falecida diretora Agnès Varda, que foi indicada aos 89 anos, em 2018. O compositor recebeu sua 53ª indicação pelo trabalho em Os Fabelmans, parceria com Steven Spielberg. A dupla já realizou clássicos como Tubarão, E.T. – O extraterrestre, A lista de Schindler, dentre outros. Williams completa 91 anos no dia 12 de março, justamente a data do Oscar 2023, e pode se tornar o vencedor mais velho da história da premiação, superando o roteirista James Ivory. Além disso, o maestro possui cinco estatuetas e é a segunda pessoa com maior número de indicações, atrás apenas de Walt Disney, que recebeu 59 nomeações.