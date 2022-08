O incômodo pedido de desculpas da primeira-ministra da Finlândia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A jovem primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, 36 anos, arriscou sair da bolha e não deu certo. Dois vazamentos de imagens, em duas semanas, ergueram nas redes um clamor de ensurdecer até as renas de Papai Noel (que, como se sabe, é cidadão finlandês). No mais recente, duas amigas dela posam se beijando, sem sutiã, em seu gabinete, rescaldo de uma reuniãozinha íntima no jardim da residência oficial. “Elas entraram para ir ao banheiro e fizeram a foto. Foi errado. Peço desculpas”, disse Marin, ainda sob efeito de um vídeo em que aparece animadíssima entre amigos em um clube. “Espero que seja aceitável que tomadores de decisões dancem, cantem e frequentem festas”, rebateu as críticas. Por via das dúvidas, divulgou o resultado negativo de um exame toxicológico.

Publicado em VEJA de 31 de agosto de 2022, edição nº 2804