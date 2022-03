O histórico de ofensas às atletas mulheres no torneio de Indian Wells

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Acostumados à exposição pública e às críticas acerca de sua atuação dentro e fora dos gramados e das quadras, muitos atletas, infelizmente, aprenderam na marra a lidar com a hostilidade na carreira. Em alguns esportes, no entanto, tais desaforos são menos comuns. Esse costumava ser o caso do tênis quando, há dois dias, a japonesa Naomi Osaka, 24 anos, foi alvo de ofensas ditas por um espectador.

Ao ouvir o desafora, ela disse: “Eu só quero dizer uma coisa. Eu não vou xingar. Eu não xingo. Está apenas pesando no meu coração”, afirmou a atleta, que já declarou sofrer de depressão.

O caso, que terminou em lágrimas, reacendeu o debate sobre o histórico agressivo do público do torneio de tênis de Indian Wells, na Califórnia, nos Estados Unidos. Foi lá que, em 2001, as irmãs Serena e Venus Williams foram vaiadas.

O vídeo deste triste episódio foi relembrado por Naomi, que ao fim da partida e munida de um microfone, falou sobre a experiência de ouvir da boca de um torcedor “Você é uma merda”.

“Já fui importunada antes e isso realmente não me incomoda. Mas ser ofendida aqui… Assisti a um vídeo de Venus e Serena (Williams) sendo xingadas aqui e, se você nunca assistiu, deveria assistir. Não sei por que, mas isso entrou na minha cabeça e ficou reprisando repetidamente. Estou tentando não chorar”, disse ela, visivelmente emocionada.

Na internet, uma série de pessoas demonstrou preocupação com Naomi e repreendeu a postura da pessoa que a xingou.