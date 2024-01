O generoso presente de Cristiano Ronaldo dado a Luan Santana

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luan Santana ganhou um presentão de Cristiano Ronaldo nas vésperas do réveillon. Eles se encontraram em Portugal, onde o brasileiro passou a vidara do ano a convite do jogador para uma festa privada. Ronaldo o presenteou com um relógio de luxo, da Rolex, avaliado em 432 mil reais. “Você não fez isso, não… Pelo amor de Deus, cara. Você sabe que esse é o meu primeiro, né? Meu primeiro Rolex… Que momento! Das mãos do homem”, disse o cantor, feliz da vida com a gentileza.