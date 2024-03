O ganho de Meghan Markle ao voltar ao Instagram em meio a polêmicas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Meghan Markle escolheu um momento delicado para retornar à rede social, com dois membros da família real britânica fora dos holofotes. Rei Charles III está longe dos compromissos após o diagnóstico de um câncer e Kate Middleton se recupera de uma cirurgia abdominal, que rendeu bastante burburinho, com diversas teorias da conspiração. Ainda assim, por um lado, se mostrou assertiva: isso porque a nova conta da duquesa no Instagram atraiu 381 mil de seguidores em menos de 24h. Após o lançamento, nessa quinta-feira, 14, a página, já verificada com o selo azul, conquistou seguidores como Kris Jenner, Abigail Spencer e Mindy Kaling.

O perfil é usado para a marca American Riviera Orchard, de décor e moda casa. Ela já foi apontada como uma extensão do Tig, antigo blog da duquesa sobre lifestyle. Embora ela tenha fechado o site (e sua página do Instagram com 3 milhões de seguidores) depois de ficar noiva em 2017, Meghan estaria trabalhando no projeto há mais de um ano. Segundo o Page Six Style, o negócio terá à disposição dos clientes produtos casa, jardim, alimentação e estilo de vida em geral. Além disso, a duquesa deve lançar um programa de estilo de vida e gastronomia na Netflix.