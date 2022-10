O filme que coloca Lula e FHC lado a lado bem antes de Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Publicado em 14 out 2022, 13h00

Por Valmir Moratelli

O documentário Sinfonia de um homem comum, dirigido por José Joffily, foi convidado para o 35º Festival Internacional de Documentários de Amsterdã (IDFA), considerado o mais importante festival de documentários do mundo, que ocorre entre 9 e 20 de novembro. O longa conta a história do diplomata José Mauricio Bustani, primeiro diretor-geral da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ), que tentou impedir a invasão ao Iraque pelos Estados Unidos. Entre os depoimentos apresentados estão os dos ex-presidentes do Brasil Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dos diplomatas Celso Amorim, Richard Boucher e John Holmes.

“Tenho a satisfação e a honra de estar de novo no IDFA, agora com o filme ‘Sinfonia de um homem comum’. É interessante o filme passar lá porque é na Holanda, mais especificamente na cidade de Haia, onde fica a organização que o protagonista dirigia, que foi sabotada pelos americanos quando queriam invadir o Iraque. Estou curioso para ver essa plateia que vai assistir”, comenta o diretor. Sinfonia de um homem comum estreia nos cinemas no dia 3 de novembro.