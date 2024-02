O faturamento milionário da rainha do baile do Copacabana Palace

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de Grazi Massafera, Isis Valverde e Luiza Brunet, o tradicional baile do Copacabana Palace, o centenário hotel na orla de Copacabana, recrutou como rainha um rosto que quase ninguém conhecia. Era só Silvia Braz, 43 anos, subir ao palco, para uma exclamação pairar sobre a desavisada plateia. “Quem é essa moça?”, perguntavam. Pois Silvia é um desses fenômenos das redes sociais, onde atua há mais de uma década como influencer de moda e estilo na raia do luxo e se faz ouvir por 1,5 milhão de seguidores. Seu faturamento, segundo circula no meio, pode chegar a 30 milhões de reais em um bom ano. Mais comentada, porém, foi sua pouco fluida performance como sambista no glamoroso salão. “Confesso que não tenho rebolado à altura das rainhas de bateria, que nascem com essa luz, esse DNA”, admitiu a humilde e belíssima rainha.

Publicado em VEJA de 16 de fevereiro de 2024, edição nº 2880