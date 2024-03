O famoso que mais vai perder com o banimento do TikTok nos EUA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Câmara dos Deputados dos EUA aprovou nesta quarta-feira, 13, uma lei que pode banir o TikTok no país. O projeto ordena que o aplicativo, controlado pela empresa chinesa ByteDance, tenha um novo dono nos EUA. Caso contrário, a rede social terá que deixar o país. Com amplo apoio de democratas e republicanos, o projeto de lei foi aprovado por 352 votos a 65. Para valer, ele ainda precisa passar pelo Senado e também depende da sanção de Joe Biden.

O TikTok tornou-se uma das maiores plataformas de mídia social do mundo, com mais de 1 bilhão de usuários. A popularidade se dá em parte pela página personalizada “para você”, com vídeos intermináveis e músicas virais. Com impressionantes 161,4 milhões de seguidores, Khaby Lame, 23, é a pessoa mais seguida no aplicativo. O influenciador, nascido no Senegal, que mora hoje na Itália, trabalhou em uma fábrica antes de perder o emprego devido à pandemia. Na mídia social ele se estabeleceu com conteúdos de humor, dando respostas sem palavras, mas divertidas, a outros vídeos.

Nos Estados Unidos, a grande estrela é Charli D’Amelio, 19, com 152 milhões de seguidores. A sensação americana começou a postar vídeos virais de dança no TikTok quando tinha apenas 15 anos e, desde então, conquistou o público como uma das adolescentes mais populares do mundo. Além das danças, que se multiplicam entre os jovens, D’Amelio possui até um reality show, The D’Amelio Show, sobre sua família na plataforma de streaming Hulu.