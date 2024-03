O conteúdo de humor que fez estrela do basquete viralizar nas redes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Somando mais de 2,5 milhões de seguidores nas redes sociais, o ala do Flamengo Felipe Motta divide-se entre a promissora carreira nas quadras e nas redes sociais. O atleta viu a popularidade nas redes explodir após viralizar com conteúdos bem-humorados, como as vantagens e dificuldades de ter quase dois metros de altura. “Com isso, busco aumentar a audiência do basquete no Brasil e incentivar pessoas à prática do esporte”, diz.

Aos 20 anos, o jogador de basquete coleciona títulos importantes: melhor jogador da América do Sul em duas ocasiões, foi consagrado campeão sub-14 e sub-15 jogando pela seleção brasileira. Filho de atletas brasileiros, Felipe nasceu em Erice, cidade italiana na Sicília. Com apenas 13 anos, decidiu morar sozinho para seguir o sonho de infância: ser jogador profissional. Depois de competir em mais de 20 países, o atleta de dupla nacionalidade fixou residência no Rio em 2023, onde treina diariamente.

Reunindo mais de 1,6 milhão de fãs no TikTok e 880 mil no Instagram, Felipe é o atleta do basquete brasileiro com maior número de seguidores nas redes sociais. “Passei a postar com mais frequência há um ano, quando tinha apenas 10 mil seguidores. Viralizei muito rápido e as pessoas começaram a me reconhecer nos lugares. Eu levei um susto”, diverte-se.