O falso fôlego de ‘Terra e Paixão’ com chegada de Claudia Raia

Claudia Raia chegou à novela Terra e Paixão na sexta-feira, 27. Ao viver Emengarda, a atriz é mais uma das apostas de Walcyr Carrasco e Thelma Guedes para tentar levantar a audiência da novela, que vai mal das pernas. Tem perdido para sua sucessora na programação, a ótima Todas as Flores. Inserir novos personagens com a trama em andamento não é novidade em novelas, trata-se de um recurso bastante habitual quando os que estão lá não agradam ou já não dizem muita coisa aos telespectadores. A aposta em Claudia, uma atriz carismática e popular, é um fôlego extra que se tenta numa história que se arrasta há meses. E que precisa ficar no ar até o final de janeiro. Haja fôlego… Mas pelo que se viu até o momento, não parece que vai causar grandes sacodes na novela. Emengarda não tem muito a revelar, além de contribuir com as tramoias do filho Luigi (Rainer Cadete).