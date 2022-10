O exorbitante valor do ingresso de Gusttavo Lima no Carnaval de Salvador

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pre-pa-ra! O cantor Gusttavo Lima, 33 anos, anunciou as vendas para o Bloco do Embaixador. Ele vai desfilar no circuito Barra-Ondina do Carnaval de Salvador, na segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2023. O valor do abadá, ingresso para o bloco, foi anunciado por mil reais. Mas se o folião optar por curtir no ‘carro de apoio’, trio elétrico que fica no fim do bloco, terá que pagar dois mil reais.

O bloco de Gusttavo é mais caro que o de Claudia Leitte, por exemplo. Nome forte do carnaval baiano, ela cobra 800 reais no tradicional Bloco Largadinho e 600 reais no Bloco Blow Out, considerado o produto alternativo da cantora. Daniela Mercury e Bell Marques também apresentam preços inferiores ao do cantor sertanejo. No Bloco Crocodilo de Daniela, que vai ocorrer no mesmo dia de Gusttavo Lima, o folião vai pagar 560 reais. Já Bell cobra 850 reais no Bloco Vumbora. O valor de cada abadá de Ivete Sangalo no Bloco Coruja para 2023 (no sábado e na segunda-feira, no circuito Barra Ondina) custa 860 reais.