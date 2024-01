O estranho motivo que fez Maria Casadevall voltar a TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de fase recolhida, Maria Casadevall, 36 anos, que havia saído de cena das tramas da TV Globo, em 2015, alegando querer conectar-se a si mesma, decidiu voltar a dar o ar da graça em Rio Connection, do Globoplay. Na série, encenada em inglês, a atriz vive uma artista plástica que se torna falsificadora de artes no Brasil. Não fosse uma viagem transformadora à Floresta Amazônica, diz ela, não teria deixado a quarentena prolongada. Foi em meio à densidade verde, ao lado da namorada, a musicista Larissa Mares, 29, com quem relata manter relação não monogâmica, que travou contato transcendental com a natureza em volta. “No momento em que pisei naquele solo sagrado, pude escutar o zumbido antigo e uterino da matriz geradora da força que sustenta este céu. Era como descer ao coração da Terra”, compara a atriz, que retornou à cidade grande regenerada e pronta, enfim, para encarar a labuta.

Publicado em VEJA de 5 de janeiro de 2024, edição nº 2874