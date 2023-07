O estado de saúde de Romário, internado há quase uma semana

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O senador Romário (PL-RJ) segue internado desde quinta-feira, 13, para tratar uma infecção intestinal. No mais recente boletim médico divulgado, consta que o ex-jogador apresentou “melhora progressiva do quadro clínico e laboratorial”. “O senador Romário de Souza Faria encontra-se internado no Hospital Barra D’Or, desde a noite de 13 de julho de 2023, com quadro de infecção intestinal. Apresenta melhora progressiva do quadro clínico e laboratorial. Permanece com antibioticoterapia intravenosa, em companhia de seus familiares”, diz o boletim.

Romário já enfrentou alguns problemas de saúde em 2021, incluindo cirurgia de remoção da vesícula. Em 2016, passou por um procedimento de redução de estômago para controlar a diabetes, o que resultou em uma perda de peso de 15 quilos. No sábado, 15, usou seu perfil no Twitter para falar sobre a internação. “Fala, galera! Essa semana fui internado para tratar de uma infecção gastrointestinal. Passei mal em casa e estou em tratamento no hospital. Graças a Papai do Céu, o tratamento tem dado resultado é já, já estarei 100% de novo. Agradeço a todos pela preocupação e boas energias enviadas. Deus no comando!”.

Continua após a publicidade

Siga