O estado de saúde de Ivete Sangalo, internada com pneumonia

Ivete Sangalo, 51 anos, está internada com pneumonia, segundo ela mesma contou em sua conta no Instagram nesta quinta-feira, 22. “Antes de qualquer preocupação, já quero dizer que estou bem! Essa semana terminada a maratona carnavalesca, assim como grande parte das pessoas, peguei uma virose. Na terça feira não me sentia confortável com uma tosse chata e muito repetitiva. Hoje, a partir de aconselhamento médico vim ao hospital e então veio a internação. Diagnóstico: Peneumonia. Estou assistida e já me sentindo melhor”, escreveu a cantora que, na postagem, aparece na cama do hospital. Por causa disso, ela precisou cancelar sua participação no Navio da Xuxa, seu próximo compromisso profissional após o carnaval.