O esdrúxulo motivo para censura a apresentador na Coreia do Norte

Vivendo sob a mão pesada do ditador Kim Jong-un, a Coreia do Norte registrou mais um desses insólitos episódios de demonstração de poder. A emissora estatal do país censurou nada menos do que a calça jeans do apresentador de TV britânico Alan Titchmarsh, 74 anos, que apareceu no ar em seu programa Garden Secrets, originalmente exibido na BBC. A inofensiva peça surgiu desfocada porque simbolizaria uma representação do “imperialismo ianque”. A medida obedece a uma estapafúrdia lei que proíbe cidadãos locais de imitarem costumes e modos estrangeiros. Em meio à inesperada situação, Titchmarsh brincou: “Nunca me vi como um imperialista perigoso e subversivo. Geralmente, sou considerado acolhedor e inofensivo”, disse ele à BBC, gabando-se do fato de ter despertado a empatia de seus conterrâneos, que passaram a pará-lo no meio da rua.

Publicado em VEJA de 5 de abril de 2024, edição nº 2887