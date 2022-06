O escorregão político na divulgação da série sobre família de Gilberto Gil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não era para ter uma conotação política, mas a foto de divulgação da série Em Casa com os Gil, da Amazon Prime Video, que acompanha a família de Gilberto Gil, deixou escapar um gesto controverso (veja na foto abaixo). No canto direito da fotografia, João, filho de Nara Gil, portanto neto do cantor, faz um “L” com a mão direita no momento do click. Nos bastidores da empresa de streaming, teve gente sendo chamada atenção pela falha na divulgação. A ideia é fazer com que a produção, que estreia nesta sexta-feira, 24, agrade a gregos e troianos.