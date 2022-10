O erro de Antônio Fagundes ao defender relações homoafetivas em novelas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 26 out 2022, 18h15 - Publicado em 26 out 2022, 18h59

Por Gustavo Silva

Em entrevista ao podcast Quem pode, pod na terça-feira, 25, Antônio Fagundes cometeu uma gafe enquanto conversava sobre novelas com as apresentadoras Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. A discussão era sobre a importância da teledramaturgia brasileira para tratar com temas importantes à sociedade. O ator defendeu que as novelas sempre foram vanguardistas. “A gente falou de homossexualismo, a gente falou de prostituição…”.

O termo “homossexualismo” é errado, está em desuso por dar conotação de doença às relações afetivas entre pessoas do mesmo sexo; logo é um termo discriminador e homofóbico. Em sequência ao comentário de Fagundes, Ewbank usou a palavra certa – “homossexualidade”, numa sutil correção.