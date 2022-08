O encontro de Bolsonaro e Michelle com Guilherme de Pádua

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Bolsonaro (PL) e a primeira-dama Michelle Bolsonaro foram à Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte (MG), onde Guilherme de Pádua, assassino confesso da atriz Daniella Perez, é pastor, no domingo 7. Na ocasião, participaram de um almoço na companhia do ex-ator e da mulher dele, Juliana Lacerda. Segundo informações do site iG, o culto começou às 10h e, após o término, teve início uma reunião e um almoço particular para convidados. Juliana tirou uma selfie com a primeira-dama – a foto circula nas redes sociais.

Guilherme já apareceu em alguns movimentos políticos pró-Bolsonaro. No documentário Pacto Brutal, em alta no HBO Max, ele não foi ouvido a respeito do assassinato da filha de Glória Perez, por isso mesmo ele tem vindo a público dar suas versões. Guilherme e a ex-mulher Paula Thomaz, tiveram condenação de 19 e 18 anos de prisão, respectivamente. Juliana já veio a público dizer que sofre ameaças nas redes sociais. “Gente, tem tantas mensagens lá no meu direct, mas a maioria dessas mensagens é de xingamento”, começa a mulher. “E aí, quando eu quero visualizar realmente as mensagens boas, pessoas orando por mim, pessoas desejando o meu bem, pessoas até me aconselhando – o que está sendo muito bom pra mim nesse momento -, trazendo paz, conforto, porque não tá sendo fácil. As pessoas vão no meu direct e falam palavrão, xingamentos, ameaças”, disse.