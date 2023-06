O efeito imediato de Bia Haddad ao fazer história em Roland Garros

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A tenista brasileira Bia Haddad fez mais uma vez história na manhã desta quarta-feira, 7. Ela venceu a tunisiana Ons Jabeur, pelas quartas de final de Roland Garros, e tornou-se a primeira tenista a chegar a uma semifinal do torneio desde Maria Esther Bueno, que alcançou esse feito em 1966. Em um Grand Slam, também é a primeira vez que ela chega a uma semifinal, marca também atingida por Maria Esther Bueno no US Open de 1968 (US Open). A vitória de Bia foi de virada por 2 sets a 1 (3-6, 7-6 e 6-1). De quebra, o resultado coloca a brasileira no top 10 do ranking feminino.

Fora das quadras, a tenista começa a capitalizar esse sucesso também nas redes sociais. Nas últimas 48 horas, ultrapassou os 200 mil seguidores no Instagram e chegou a 207 mil na manhã desta quarta-feira – foram quase 30 mil novos inscritos desde que ela chegou às quartas-de-final do torneio em Paris, quando tinha 180 mil naquela ocasião. “É importante destacar que estar apoiando um atleta em ascensão é oportunidade. É a hora das marcas que acreditaram no momento de baixa terem visibilidade e construírem sua narrativa de ativação em cima dessa jornada rumo ao topo”, explica Bruno Brum, CMO da Agência End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

“Bia Haddad recolocou o tênis no radar dos brasileiros e do tênis mundial novamente. Isso vai impactar não apenas nas redes sociais, mas também nas marcas, tanto aquelas que apostaram nela até o começo deste ano (casos de Joma, Angá, Eqlibri, Itaú Personnalité e Prudential) quanto outras que devem surgir desde já. É ampliar a exposição demonstrando apoio a uma atleta mulher em um momento importante de sua carreira, que alia uma imagem positiva e carismática em torno dela como pessoa e profissional”, aponta Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.