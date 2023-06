A brasileira que faz história entre as melhores de Roland Garros

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bia Haddad é a primeira brasileira a ir tão longe em Roland Garros desde 1968. A última a chegar às quartas de final do Grand Slam foi a tenista Maria Esther Buenos, há 55 anos. Além disso, entre homens e mulheres, a última vez que o Brasil chegou às quartas na competição foi em 2004, com Gustavo Kuerten, o conhecido Guga.

A trajetória traçada pela paulistana de 27 anos representa uma ascensão, atualmente ela é dona do terceiro ranqueamento mais alto da história da América do Sul e pode se juntar às argentinas Paola Suárez e Gabriela Sabatini na restrita lista de atletas do continente que atingiram o top 10. Caso vença a tunisiana Ons Jabeur nesta quarta-feira, 7, e consiga chegar à sua primeira semifinal em um Grand Slam, Bia, atual 14ª colocada do ranking, pode alcançar a décima posição.