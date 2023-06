As polêmicas que envolvem Thiago Wild, brasileiro destaque no tênis

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Thiago Wild, 23, foi considerado uma das promessas da nova geração no tênis. A principal conquista do atleta na carreira foi o título juvenil do US Open em 2018. Ele já chegou a 106ª posição no mundo e jogou na terceira rodada do Roland Garros neste final de semana, onde foi para o japonês Yoshihito Nishioka. Porém, com o nome em destaque pelas vitórias, os holofotes se voltaram ao s problemas que acumula na Justiça com a ex-namorada, Thayane Lima, 31.

Em 2021, ela veio a público para relatar diversos episódios de um relacionamento abusivo que viveu com Thiago. Na época, já separada do atleta, Thayane relatou que o tenista a agrediu fisicamente, ainda nos primeiros meses de relacionamento. Dois processos no Ministério Público do Rio de Janeiro chegaram a ser abertos para investigar as acusações: um de violência doméstica e psicológica e outro com pedido de indenização por danos morais. Os dois foram arquivados. Um terceiro, no entanto, ainda está em andamento e corre em segredo de Justiça. No sábado, 3, após a partida em que foi derrotado, Thiago comentou pela primeira vez sobre os processos.

“Quanto às matérias e postagens veiculadas ao longo desta semana a meu respeito, quero esclarecer que os processos em andamento no Brasil, bem como um procedimento criminal em que apareço como vítima, tramitam sob segredo de Justiça. Isso significa que não posso fazer declarações, comentários ou exposição de conversas, o que também deveria valer para a outra parte (da mulher), de acordo com liminar expedida em 16/09/2021 pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Mas acima de tudo, quero lembrar e reforçar que não houve julgamento, então não posso ser considerado culpado… Neste momento, estou totalmente focado em minha carreira, de volta ao melhor nível de jogo, e confiante de que minha inocência será comprovada no devido tempo”.

Nos últimos dias circularam mensagens entre o atleta e Thayane Lima, em que o tenista revela as ligações de sua família com o nazismo. “Minha família por parte de mãe é nazista. Literalmente. O meu bisavô, pai do pai da minha mãe… era o antecessor de Hitler… Foi ele quem trouxe o dito da Áustria e ensinou a vida pro Hitler”, escreveu. Além disso, há uma série de mensagens em que expõe um tratamento agressivo e uso de palavras de baixo calão com intenção de diminuir e ridicularizar a ex.