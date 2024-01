O efeito explosivo de Tatá Werneck e Ingrid Guimarães no cinema nacional

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dirigido por Susana Garcia e protagonizada por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck, Minha Irmã e Eu acaba de superar a marca de 1 milhão de espectadores nos cinemas e se torna o filme nacional com maior público pós-pandemia, segundo dados da Comscore. O longa ultrapassou Turma da Mônica: Lições (2021), que levou mais de 819 mil pessoas para as telonas. “Acredito que impactou as pessoas por três fatores: o filme é muito engraçado, emociona e causa identificação. O filme quando é muito engraçado e tem uma camada a mais, ele te emociona, você sai preenchido. É o que chamamos de ‘dar o pulo do gato’, você sai adorando e ainda recomenda para as pessoas assistirem. Você quer voltar para ver no cinema novamente. É um filme que estimula o boca a boca”, enfatiza Susana.

Na trama, as irmãs Mirian (Ingrid) e Mirelly (Tatá) nasceram no interior de Goiás, mas moram em cidades diferentes. Quando a mãe delas desaparece, as duas deixam de lado as diferenças e se unem para procurá-la, numa viagem que pode mudar suas vidas.