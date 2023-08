O drama familiar de Britney Spears, prestes a lançar biografia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quando a maré de controvérsias parece baixar para Britney Spears, 41 anos, eis que surge sempre mais uma para sacudir os tabloides. A da vez envolve os filhos da cantora, Sean Preston, 17, e Jayden James, 16, que já não falam com ela há um ano, apesar das sucessivas tentativas, e agora, sob a guarda do pai, o rapper Kevin Federline, estão de mudança para o Havaí. Britney, que mora em Los Angeles, expressou o seu desagrado com os adolescentes, que por sua vez questionam a vida sem filtros da mãe nas redes. E não se avista calmaria no horizonte. Às vésperas do lançamento da autobiografia The Woman in Me, os ex-namorados Justin Timberlake e Colin Farrell trataram de entrar na Justiça para não serem citados. “Britney demonstra força e coragem inspiradoras”, propagandeia a editora Jennifer Berg­strom, apostando em mais polêmica.

Publicado em VEJA de 9 de agosto de 2023, edição nº 2853