O deslize de Tadeu Schmidt ao falar de seu preparo para o Prêmio Multishow

Com apresentação de Ludmilla, Tadeu Schmidt e Tatá Werneck, o Prêmio Multishow chega a sua 30ª edição no dia 7 de novembro. No aquecimento pré-evento, os apresentadores se reuniram em uma coletiva de imprensa para contar as expectativas para o dia. “Vou chegar lá como se estivesse chegando para o Oscar!”, começou Tadeu, explicando que considera o prêmio “um Oscar da música brasileira”. “O que posso dizer é que vou surpreender no figurino. A gente assiste ao Oscar desde criança e vê aquela coisa dos apresentadores, os astros… Estou me preparando para isso, e vocês vão ver uma coisa glamourosa. Isso eu posso garantir”, respondeu ao ser questionado sobre o que trará de inovação para a noite.

Em seguida, os apresentadores foram perguntados sobre a pouca valorização das premiações nacionais, em relação aos eventos internacionais. No momento, Tadeu percebeu o pequeno deslize e se explicou. “É fundamental premiar os nossos, imagina! A gente tem talentos incríveis. Eu citei duas vezes o Oscar aqui, fiquei até com vergonha. Mas é claro que a gente admira os grandes talentos, as grandes premiações do mundo, mas a gente tem que olhar para o nosso”.

O Prêmio Multishow será transmitido, pela primeira vez, também pela TV Globo e pela Rádio Globo. Além do Globoplay, que irá disponibilizar para não-assinantes uma janela direto de um lounge no local e exibir ao vivo a cerimônia na íntegra.