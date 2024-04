O ‘deepfake’ na série ‘Justiça 2’, revelado por coordenadora da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os quatro primeiros episódios da série Justiça 2, de Manuela Dias, chegaram ao Globoplay NA quinta-feira, 11. A produção apresenta a história de Balthazar (Juan Paiva), Jayme (Murilo Benício), Geíza (Belize Pombal) e Milena (Nanda Costa). Durante o Festival Acontece, evento da TV Globo que reuniu profissionais do audiovisual, Manoela Zozimo, coordenadora de pós-produção na emissora, revelou o uso de deepfake presente na antologia. O deepfake pode ser definido como a criação de vídeos e áudios falsos por meio de inteligência artificial.

“A gente queria contar essa história a partir da perspectiva do ator cadeirante, mas queria que ele participasse de todo o processo. Então usamos uma tecnologia que a gente já conhece, o deepfake, aprimorada. A máquina faz uma leitura do ator e daí se consegue inserir no dublê a fase do nosso ator cadeirante. Para contar essa história pela atuação dele”. O ator em questão é Luciano Mallmann, que interpreta o personagem Sérgio.