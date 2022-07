O curioso animal que Chris Rock apelidou de Will Smith após tapa em Oscar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Chris Rock, 57 anos, está “aproveitando” ainda hoje a repercussão do tapa que recebeu de Will Smith no Oscar de 2022. Em uma nova turnê de stand-up, Kevin Hart – que faz uma participação com o amigo – leva ao palco uma cabra e Rock diz que seu nome é Will Smith. “Qualquer um que diga que as palavras machucam nunca levou um soco na cara”, diz Rock no contexto em que fala sobre a cultura do cancelamento. Após o show de sábado, 23, no Madison Square Garden, em Nova York, Hart foi ao Twitter para compartilhar que este foi “de longe o melhor momento” de sua carreira. “Eu amo meus irmãos mais do que as palavras podem explicar. Fizemos história!”, disse.

Last night was by far the best moment of my career…I can’t even explain it…I can’t find the words…Just know that last night was the true definition of a “EPIC NIGHT”…I love my brothers more than words can explain. We made history last night!!!#RockHartChappelle pic.twitter.com/x1XtRXZQCO — Kevin Hart (@KevinHart4real) July 24, 2022