O climão entre membros do PT na porta do camarote Favela

O deputado federal Lindbergh Farias e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, passaram agora há pouco em frente ao camarote Favela, organizado pelo vice-presidente nacional do partido, Washington Quaquá. Os dois, no entanto, não subiram, devido à crise recente em que Gleisi criticou veementemente seu colega pelas fotos que ele fez ao lado do deputado federal e ex-ministro da Saúde, Eduaro Pazuello.

Ao ser questionada sobre questões como reforma tributária, ela disse: “Deus me livre falar sobre esse assunto agora”.