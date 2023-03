O choro de Neymar ao ‘perder’ um milhão de euros em aposta online

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O choro do atacante Neymar durante live realizada na noite desta quarta-feira, 29, que em princípio parecia natural ao perder 1 milhão de euros (cerca de 6 milhões de reais) durante uma disputa online com internautas, foi ação de marketing promovida pela casa de apostas Blaze, ex-patrocinadora do Botafogo. A informação foi confirmada pela sua assessoria.

Neymar é patrocinado pela Blaze e não perdeu dinheiro nenhum, já que ele havia recebido um crédito neste valor pela empresa para jogar no site. Tudo começou quando ele abriu uma live por meio de suas redes sociais, no Facebook, e cerca de uma hora depois ele teria perdido todo o dinheiro investido na jogatina – 1 milhão de euros. O jogador, que se recupera de uma lesão no tornozelo no Paris Saint Germain, entrou em ‘desespero’ ao ver que havia perdido o montante e simulou choro, enquanto, ao fundo, a música do filme Titanic tocava.

No mundo real, perder um milhão de euros ‘de verdade’ em casas de apostas não parece algo comum. A plataforma Esportes da Sorte, que tem quase um milhão de seguidores no Instagram, possui um programa de “jogo responsável”. “Pregamos em todas as nossas peças publicitárias a importância de compreensão do jogo como via de entretenimento. E como qualquer outra forma de entretenimento, precisa ser encarado com seriedade e parcimônia por parte do apostador”, afirma Darwin Filho, CEO do Esportes da Sorte.

Para o especialista em marketing esportivo Renê Salviano, CEO da Heatmap, a ação de marketing de empresas e jogadores necessitam ser tratadas com responsabilidade social. “Estamos em um momento crucial sobre a regulamentação das casas de apostas no Brasil, e isso será importante para o futebol no país, uma vez que a maior parte de arrecadação com patrocínios se origina deste segmento. Uma figura pública como o Neymar, ao se envolver em ação de marketing, ajuda a promover o segmento como um todo. No entanto, é sempre importante ressaltar que é fundamental aliar entretenimento e responsabilidade na hora de apostar”, diz.