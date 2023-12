O caso entre Gabriel Medina e primeira-dama de cidade do nordeste

Na cidade de Arari, no interior do Maranhão, não se fala de outra coisa. Aliás, não só por lá. Ingrid Andrade, casada com o prefeito Rui Filho (PTB), afirma que teve um romance ligeiro com Gabriel Medina em 2019. E tem dado detalhes nas redes sociais. Tudo aconteceu, segundo ela, no quarto do hotel em que Medina estava hospedado, em Fernando de Noronha. “Na época em que ficamos, eu nem sabia que ‘ele era ele’. Eu cheguei no hotel de madrugada, após comemorar o meu aniversário. Eu havia bebido um pouco e estava acompanhada por uma amiga. Como eu estava com fome, pedi ao restaurante um sanduíche e por conta do horário, ele já estava fechado. Com isso, começamos a zoar e o Gabriel abriu a porta do quarto e falou: ‘Aqui tem uma maçã, tu não quer?’. Eu disse: ‘Quero’ e fui lá. No quarto dele, comi a maçã, ficamos conversando e ele me contou que estava lá para surfar e de repente, começamos a nos beijar e aí rolou! Fiquei lá com ele”, detalhou.

A história da primeira-dama com Medina viralizou após ela publicar um vídeo íntimo no seu perfil do Instagram. Nas imagens, ela aparece seminua numa banheira de espuma. Logo depois, ela resolveu expor o caso. “Meu marido soube da história, mas eu era solteira na época. Eu não tinha nenhum interesse, nem tenho, em aparecer com essa história. Hoje, eu sou uma mulher casada, bem casada e mãe, não preciso disso. Meu marido nem está se importando com isso”, continuou. Medina, até agora, nada falou do caso.