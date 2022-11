O casamento que sacudiu o tradicional mundo das misses

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As modelos Mariana Varela, 26 anos, e Fabiola Valentín, 22 anos, Miss Argentina e Miss Porto Rico, respectivamente, anunciaram o casamento em um vídeo publicado nas redes sociais. O namoro, que não havia sido oficializado, começou quando elas participaram do concurso de beleza Miss Grand International. Mariana e Fabiola escolheram o último dia 28 para tornar o relacionamento público. Fizeram o anúncio em um post compartilhado, no qual o vídeo mostra momentos fofos da relação, como o pedido de casamento e o dia da celebração da união. “Depois de decidir manter nosso relacionamento privado, abrimos as portas para vocês em um dia especial. 28/10/22″, escreveram.

A porto-riquenha e a argentina celebraram o casamento no Centro Judicial de San Juan de Porto Rico, na última semana. O país admite, desde 2015, casamentos entre pessoas do mesmo sexo. O mundo dos concursos de misses é extremamente tradicional. Evita-se, inclusive, que as competidoras exponham suas relações mais íntimas. A questão da diversidade sexual ainda segue como um tabu pouquíssimo debatido entre as “beldades” que competem pelo título de beleza. Por isso mesmo, a união entre as duas misses é uma verdadeira mudança de paradigmas num universo conservador.