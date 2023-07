O casamento de Randolfe Rodrigues na mansão de Glória Pires

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O senador Randolfe Rodrigues (sem partido) se casa com a advogada Priscila Barbosa nesta sexta-feira, 28, em uma cerimônia luxuosa na Asa Sul, em Brasília. O loca escolhido para a celebração é a mansão que Glória Pires e Orlando Morais têm na capital federal.

Entre os 150 convidados da cerimônia seguida de um jantar, nomes como o presidente Lula e a primeira-dama Janja, padrinhos dos noivos, além do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e os cantores Chico Buarque e Caetano Veloso. Mas a lista de autoridades presentes não para por aí: o vice-presidente, Geraldo Alckmin; o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro; o ministro dos Transportes, Renan Filho; o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin; ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo; ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; senador Renan Calheiros (MDB); senador Humberto Costa (PT); o senador Jaques Wagner (PT), entre outros.

A união do casal é celebrada pelo pastor Kleber Lucas, que se apresentou na posse de Lula e já regravou hit gospel com Caetano. Randolfe e Priscila ficaram noivos em 2021 e se conheceram em 2017, de forma curiosa: quando o senador tentou impedir manobras do governo Michel Temer sobre a reforma trabalhista. Na época, Priscila postou a foto com a legenda “nem sempre heróis usam capa” e marcou Randolfe, iniciando uma interação entre eles. Randolfe é do Amapá, tem dois filhos e dois netos, do casamento anterior.

