A foto inusitada que deu início à história de amor de Randolfe

O amor nasce das formas mais inusitadas. Depois desta coluna revelar o pedido de casamento que o senador Randolfe Rodrigues fez à advogada Priscila Barbosa, veio à tona a surpreendente história de como os dois se conheceram.

Uma foto de Randolfe durante uma discussão com o então senador tucano Ataídes Oliveira foi o pontapé que iniciou a história que agora vai virar casamento. Em 2017, durante a discussão sobre a reforma trabalhista, a imagem de Randolfe tentando impedir manobras do governo Temer para aprovar a reforma rodaram as redes sociais.

Naquela época, a advogada Priscila Barbosa postou a foto com a legenda “nem sempre heróis usam capas” e marcou Randolfe. A publicação chamou a atenção do senador, ele enviou uma mensagem para Priscila e os dois começaram a conversar.

Dias depois, Priscila faria uma prova de concurso na terra de Randolfe, o Amapá. Interessado em conhecer melhor a advogada, o senador se ofereceu para buscá-la no aeroporto em seu carro. Deu errado. O pneu do carro furou, o estepe estava com problema e Randolfe precisou da ajuda do filho para resolver o problema. O primeiro beijo aconteceu apesar do pneu furado, mas o senador achou que a história terminaria ali.

Algum tempo depois, veio o convite para o aniversário de Priscila. Randolfe fez surpresa para a advogada e apareceu na celebração. A partir dali, os dois não se separaram mais.

Segundo o senador, o única ponto positivo do governo de Michel Temer foi aproximá-lo de seu novo amor. Quem poderia imaginar que uma foto de Randolfe brigando pela reforma daria início a um relacionamento. O amor tem dessas coisas e o próximo capítulo deve seguir esse mesmo enredo.

O casamento do senador deve ser simples e surpreendente como tem sido a história até aqui.