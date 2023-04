O casamento da ginasta Simone Biles com Jonathan Owens

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O registro do casório da ginasta Simone Biles, 26, com Jonathan Owens, 27, o jogador de futebol americano da NFL, chamou a atenção pela acentuada diferença de estatura dos cônjuges: quase 40 centímetros os separam. Ela tem 1,42 metro e ele, 1,80 metro. Ao selar a união em pequena cerimônia no Texas, depois de três anos de namoro, eles encontraram um jeito de driblar a distância na tão aguardada hora do beijo, quando o atleta alçou a noiva ao colo, tudo sob elevado clima de romance. “Sou oficialmente Owens”, derramou-se Simone. “Minha pessoa para sempre”, retribuiu o marido. Dada a atribulada maratona de competições de ambos, a lua de mel na paradisíaca Bora Bora ficou para o fim do ano.

Publicado em VEJA de 3 de maio de 2023, edição nº 2839