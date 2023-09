O casamento com validade jurídica que ocorreu no The Town

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um casamento com validade jurídica aconteceu em pleno The Town nesta quinta-feira, 7, na Capela Chilli Beans, localizada na Rota 85. Caio Lupetti, 30, e Nicole Fleury, 24, realizaram o sonho de se unirem de forma inusitada. Caio é farmacêutico e se mudou de Guarulhos (SP) para Goiânia (GO) após receber uma oportunidade de trabalho na cidade. Foi lá que conheceu a arquiteta Nicole. Começaram a namorar em 2020 e o pedido de casamento aconteceu no ano passado durante o show do Coldplay – a banda favorita do casal – no Rock in Rio. Agora, o casal vencedor do concurso cultural que a Chilli Beans realizou através do TikTok oficializou a sua união no The Town com a presença de mais 15 convidados.

