Os desafios das responsáveis pela comunicação do The Town

Desde que o Rock in Rio voltou a ser organizado no Brasil, em 2001, a Approach é a agência responsável pela comunicação do evento. Agora, com a realização do The Town, em São Paulo, se mantém a estrutura, que se tornou referência nas edições já consolidadas com o nome do Rio de Janeiro. À frente da agência, a CEO Beth Garcia e a diretora Fabiana Guimarães falaram com a coluna sobre os desafios da área da comunicação.

“O mais legal dessa história toda é essa parceria de 20 anos, acompanhando o projeto que só cresce, só melhora. É um desafio, mas também é um produto que ajuda muito. No Rock in Rio, e agora o The Town, a gente tem uma vantagem absurda que é a qualidade. Desde a primeira edição em 2001, fomos uma aposta do Roberto Medina, porque a agência era eu e mais meia dúzia de pessoas. A gente se quer tinha telefone. Quando eu lembro daquela época, acompanhar essa história é muito fantástico. Ele faz a estratégia toda da comunicação partindo de mídia espontânea. Esse desafio de fazer o cliente ser notícia e tornar a informação do cliente uma informação bacana, adaptando esse conteúdo. Aqui são 40 pessoas comandando 780 credenciados”, diz Beth.

“O Roberto coloca a comunicação como o coração do festival, onde a gente distribui o conteúdo para todas as áreas. Então precisa de fato debruçar e pensar o que vale de conteúdo para cada veículo, para cada tipo de mídia, tanto para a imprensa, quanto para redes. São dois anos antes para que nasçam conteúdos dos mais diversos, pautas totalmente inusitadas pensadas para que o conteúdo do festival esteja vivo 100% do tempo”, completa Fabiana.

