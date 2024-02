O ‘carnaval’ feito por Claudia Leitte no intervalo de um jogo da NBA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde 2017 vivendo em Orlando, Claudia Leitte, 43 anos, fez por lá um show de cronometrados 7 minutos no intervalo de um jogo da NBA (acima), a liga profissional de basquete americano. E dá-lhe Carnaval: trajando vestido verde e amarelo repleto de penas, ela se orgulhou de ter conseguido colocar a plateia pouco afeita ao gingado para requebrar. “Pus todo mundo para sambar e funcionou”, conta a cantora, que se apresentou em português e ainda empunhou no meio da quadra o estandarte do Galo da Madrugada, tradicional bloco de Recife, e uma bandeira de seu estado, a Bahia. Pois suas ambições na arena esportiva não terminam por aí. Ela já planeja novos lances para depois da maratona de trios elétricos, na qual embarca nesses dias. “Quem sabe o próximo passo não é o Super Bowl?”, diz, mirando a competição de maior audiência da TV nos Estados Unidos, que já contou com nomes como Beyoncé e Rihanna. Sonhar não custa.

Publicado em VEJA de 2 de fevereiro de 2024, edição nº 2878