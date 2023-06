O bullying que só agora Susana Vieira diz ter sofrido

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Susana Vieira, 80, intérprete de Cândida em Terra e Paixão, detalhou fases marcantes da carreira e falou de vida pessoal, estética e fama em uma entrevista no YouTube. A atriz, em dos momentos da conversa com a psicanalista Ana Beatriz Barbosa, lembrou um bullying sofrido na adolescência. “É difícil, porque você fica muito na dúvida sobre o que é feio, o que é bonito… Eu fui muito infeliz quando era mocinha. Eu comecei a ter seios. E os seios ficaram maiores do que eu mesma. Eu não sei te dizer. Sei que 50 anos depois pedi para o Pitanguy [Ivo Pitanguy, cirurgião plástico] tirar um pouquinho.”

Ao falar sobre os bastidores nos Estúdios Globo, Susana contou que tem optado por ser mais gentil com todos. “Quando a pessoa chega até mim sem o menor preconceito, sem a menor barreira… Eu já sou de quebrar barreira. Eu já estou começando a falar até com quem não olha na minha cara. Porque tem atores e atrizes que não olham na minha cara. Eu agora já estou chegando e ‘Oi! Tudo bem?’. É a humildade e o saco cheio de as pessoas não serem gentis. Amorosos. Sejam amorosos.”