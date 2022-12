O brasileiro que previu a vitória da Argentina na Copa do Mundo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Arnaldo Cézar Coelho adiantou com exclusividade para a coluna, em entrevista durante o Rock in Rio, que a Argentina era a grande favorita da Copa do Mundo no Catar. O bate-papo aconteceu três meses antes do início do torneio. Arnaldo, que se aposentou da TV Globo, comentou na ocasião, que a Seleção Brasileira teria que vencer dos ‘hermanos’ se quisesse conquistar o hexa. Não foi preciso. Neymar e companhia ficaram pelo caminho. Messi brilhou e escreveu seu nome na história dos gramados.