Arnaldo Cézar Coelho aponta seleção favorita para a Copa do Mundo

A seleção argentina venceu as Copas do Mundo de 1978 e 1986 e foi vice-campeã em 1930, 1990 e 2014. E é justamente ela quem pode levar o título de campeã da Copa do Qatar no final deste ano – caso o Brasil fique pelo caminho. Pelo menos é a aposta de Arnaldo Cézar Coelho, ex-comentarista da Globo. Na sua opinião, é a mais cotada, depois do Brasil. Confira no vídeo a seguir, o bate-papo exclusivo do Arnaldo com a coluna durante o Rock in Rio.